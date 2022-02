Vinicio: "Napoli, non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato"

NAPOLI - Luis Vinicio ex allenatore, è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli. Ecco cosa ha detto: "Il match di ieri sera a Cagliari? E' stato un peccato perdere questi punti perché dovevamo conquistarne tre, invece ce n'è uno solo. Quando ero allenatore ci avvicinammo alla Scudetto, perdemmo solo 2 partite contro la Juventus. Meritavamo di vincere ma purtroppo non ci riuscimmo, perdemmo una delle partite per via della rete di Altafini".