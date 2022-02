Zeudi Di Palma: "Dopo Miss Italia, sogno lo scudetto del Napoli"

Mi rivedo in Osimhen: è un guerriero

“Ho praticato molti sport, ma il calcio è quello che mi trasmette più gioia. Tra i calciatori del Napoli, mi rivedo molto in Osimhen, un vero guerriero. Lui dopo il brutto infortunio è stato in grado di rialzarsi e ha saputo reagire. E’ riuscito a dare il massimo dopo un brutto periodo. Ospina o Meret? Rispondo senza dubbio Meret. Io sono sempre dalla parte dei giovani perché a loro deve essere data l’opportunità di dare quello che hanno dentro al loro pubblico“.

Scudetto? I pronostici possono essere ribaltati

“Bisogna sempre credere nei propri obiettivi anche quando sembrano irrealizzabili o impossibili. Io all’inizio non credevo di poter vincere Miss Italia, ma pensavo di avere tutto per arrivare fino in fondo alla competizione e così è stato. Spalletti? Al mister direi nella vita mai dire mai le cose belle possono accadere e i pronostici possono essere ribaltati“.

Delusa dalla scelta di Insigne

"Da napoletana sono rimasta un po’ delusa dalla sua scelta, ma chiaramente la vita ci pone davanti delle scelte e noi da esterni non possiamo giudicare. Lorenzo è stato un grande capitano e il suo addio sarà una grave perdita per tutti”.