Napoli, Anguissa punta il Milan: recupero possibile

NAPOLI - Due giorni di riposo. Dopo la vittoria con la Lazio, a dispetto di un programma già stilato, Spalletti ha deciso di concedere quarantotto ore di totale relax ai suoi: la ripresa degli allenamenti, inizialmente fissata a oggi, è stata posticipata a domani. Da valutare le condizioni degli infortunati Malcuit, Tuanzebe, Lozano e Anguissa: Frank, per la precisione, sembra l’unico a nutrire qualche speranza di recupero in vista della grande sfida di domenica con il Milan. A oggi, comunque, la formazione sembra quasi fatta nonostante il Napoli sia in pausa e manchino ancora un po’ di giorni alla partita: rispetto alla passerella dell’Olimpico, la novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Lobotka a centrocampo dal primo minuto al fianco di Fabian. Possibilità concreta, sì, che però il signor Luciano comincerà a valutare sul campo a partire da domani.