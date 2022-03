Lorenzo Insigne in tribuna per Benevento-Cremonese: tifa per il fratello Roberto

Lorenzo Insigne al "Vigorito" per il fratello Roberto

Il “promesso sposo” del Toronto Fc, ma in piena lotta Scudetto col Napoli, si è presentato allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento per assistere al big-match della 27° giornata di Serie B che vede opposta, nel turno infrasettimanale, la Strega in cui gioca il fratello Roberto alla Cremonese. Lorenzo si è accomodato in tribuna insieme a tutta la famiglia Insigne: da suo figlio, al papà Carmine e all’atro fratello Marco.

Roberto Insigne: assist vincente per Improta

Lorenzo a segno su assist di Eljif Elmas domenica sera contro i biancocelesti (per la rete che ha “stappato” il match di Roma), Roberto autore – invece – del servizio vincente che al 33’ ha portato alla rete del momentaneo 1-0 dei giallorossi campani firmato Riccardo Improta sulla formazione allenata da Fabio Pecchia, che poi ha trovato il modo di pareggiare appena tre minuti più tardi con l’ex Cosenza Jaime Baez.