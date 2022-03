Napoli-Milan, Spalletti ritrova Anguissa e Lozano

Il Napoli intensifica il lavoro in vista della sfida scudetto di domenica 6 marzo contro il Milan allo Stadio Maradona. Sono tornati a disposizione di Luciano Spalletti Frank Anguissa e Hirving Lozano , mentre Axel Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra.

Napoli-Milan, rientrano Anguissa e Lozano

Il centrocampista camerunense aveva riportato un risentimento all'adduttore sinistro durante la partita contro il Barcellona al Camp Nou, e aveva saltato le due gare contro Cagliari e Lazio: il giocatore ha svolto l'allenamento completo con la squadra e può dirsi pienamente recuperato e arruolabile per l'importante match contro la squadra di Pioli. Intera seduta con il gruppo anche per Lozano, che si era infortunato con la Nazionale messicana alla spalla destra ed era stato costretto a dare forfait per i match contro Venezia, Inter, Cagliari e Lazio.

Napoli, seduta mattutina per gli azzurri

"La squadra ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tecnica" è resoconto diffuso dal sito del Napoli sull'allenamento odierno. Ancora fuori causa Tuanzebe e Malcuit: l'ex Aston Villa e Manchester United ha lavorato in palestra, il terzino francese ha svolto alcune terapie per il problema al polpaccio.