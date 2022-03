Napoli, Osimhen torna in Nazionale: chiamata dalla Nigeria

Victor Osimhen tornerà a vestire la maglia della Nigeria . L'attaccante del Napoli , che a causa dell'infortunio allo zigomo subito a San Siro contro l'Inter a fine novembre era stato costretto a dare forfait per la Coppa d'Africa giocata tra gennaio e febbraio in Camerun, è stato infatti convocato dal commissario tecnico nigeriano Augustine Eguavoen in occasione della doppia sfida al Ghana del 25 e 29 marzo per i playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar previsti a dicembre. Una buona notizia per l'attaccante ex Lille, che non veste la maglia delle Super Aquile da novembre, in vista della sfida di campionato dei partenopei contro il Milan al "Maradona" di Napoli.

Osimhen, Milan e Nigeria nel mirino

Autore di due gol in otto gare dal suo rientro in campo dopo l'infortunio, Victor Osimhen vuole recuperare il tempo perso a causa del guaio fisico occorso a San Siro contro l'Inter. La frattura scomposta allo zigomo sinistro e orbita rimediata nello scontro con Milan Skriniar ha un po' messo i bastoni tra le ruote al nigeriano che voleva vedere nella sua seconda stagione con la maglia del Napoli quella della consacrazione come bomber azzurro.

Già martoriato da infortuni e positività al Covid lo scorso anno, la punta di Lagos vuole farsi notare sempre più nella compagine di Luciano Spalletti e punta con forza a dare il proprio contributo nella lotta scudetto. Il primo spareggio fondamentale sarà quello di domenica sera al "Maradona" contro il Milan di Pioli, al quale Osimhen arriva in forma ed esaltato dal ritorno con la maglia della Nazionale nigeriana. Prima della partenza alla volta della propria patria sarà però fondamentale inanellare risultati positivi con la maglia azzurra nelle sfide contro Verona e Udinese, poi sarà tempo di sfida al Ghana e la speranza, da parte del Napoli, che i risultati con la maglia della selezione africana possano esaltarlo per il prosieguo della stagione.

I numeri dell'Osimhen mascherato

A causa del brutto infortunio subito a novembre nel match di campionato contro l'Inter, Osimhen è costretto a scendere in campo con una vistosa mascherina protettiva. Il nigeriano, dopo due lunghi mesi di assenza, è tornato in campo con grinta e voglia di rivincita, anche se spesso la sua verve non è bastata al Napoli per portare a casa il risultato. L'attaccante del club campano, in otto partite, ha collezionato "soltanto" due gol in maglia azzurra, reti che hanno permesso al Napoli di vincere contro il Venezia (all'andata venne espulso per una manata in faccia a Heymans) e pareggiare all'ultimo respiro contro il Cagliari qualche settimana fa.

Dopo aver messo da parte per quattro lunghi mesi la selezione delle Super Aquile, Victor Osimhen sfoggerà la sua ormai caratteristica mascherina anche con la maglia della Nigeria. Il commissario tecnico Augustine Eguavoen punta forte su di lui nella speranza che la via del gol dell'attaccante del Napoli sia quella giusta per staccare il pass in vista del Mondiale in Qatar. I numeri dell'Osimhen versione Nazionale non mentono.