Maradona: archiviata la causa dell'ex fidanzata cubana

Maradona: istruttoria chiusa per decesso

La denuncia è stata archiviata in quanto Diego Maradona è deceduto nel 2020. Ma l'istruttoria è stata chiusa pure per alcuni membri dell'entourage dell'ex numero 10, in quanto i reati presunti dopo 20 anni erano ormai caduti in prescrizione. Rafecas, nell'ordinanza, ha spiegato che i reati sarebbero stati commessi in particolare da Maradona, con partecipazione secondaria dei suoi collaboratori, nel periodo compreso tra il 9 novembre 2001 e il 19 gennaio 2002, quando la donna fece un viaggio in Argentina. Mavys Alvarez, in alcune testimonianze dello scorso anno, aveva indicato di aver conosciuto Maradona quando si trovava in una clinica dell'Avana per una terapia di disintossicazione dalla droga. Lei all'epoca aveva 16 anni, Diego 40.

Maradona: tra le accuse c'è anche uno stupro

L'ex fidanzata cubana di Maradona aveva accusato l'ex calciatore anche di uno stupro, subito una volta arrivata nella capitale cubana. E di essere stata costretta, ancora minorenne e senza l'assenso richiesto dei genitori, a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica per aumentare i seni. La storia potrebbe comunque non essere ancora terminata qui: l'avvocato di Mavys, infatti, si è dichiarato insoddisfatto della decisione del giudice e ha preannunciato il ricorso.