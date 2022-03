Napoli, i convocati per il Milan: riecco Lozano e Anguissa

Tutto quasi pronto allo stadio Maradona per la grande sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Chi vince, per premio, si riprende il primo posto, sopravanzando l'Inter. Luciano Spalletti questa mattina ha diramato la lista dei convocati e ci sono due belle novità per il tecnico toscano, che recupera un paio di uomini e può presentare la formazione tipo al cospetto di Stefano Pioli. Il calcio d'inizio è previsto per le 20.45.