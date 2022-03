Napoli-Milan: l'importanza di Koulibaly e Tomori

Napoli-Milan: meno sconfitte con Koulibaly e Tomori in campo

Le statistiche dicono che Napoli e Milan difficilmente perdono quando in campo hanno, rispettivamente, Koulibaly e Tomori. Non per niente il momento peggiore della stagione per gli azzurri è coinciso con l'assenza di Kalidou, impegnato in Coppa d'Africa. Quando è tornato, la squadra di Spalletti ha ripreso a viaggiare a ritmo sostenuto. Senza K2 non si va lontano, potrebbe essere questo lo spot. Su 17 partite giocate con lui in campo, il Napoli ha perso una volta sola. Quando il difensore non c'è stato, in dieci gare, sono arrivate invece ben tre sconfitte. Dall'altra parte, la situazione è molto simile: il Milan con Tomori presente ha giocato 20 gare di campionato, perdendo una volta sola; senza l'inglese, la difesa rossonera è andata maggiormente in difficoltà e in sette incontri il Diavolo è caduto tre volte. Lo scudetto si gioca anche su questi particolari, sull'importanza di avere difensori forti e sani. Anche se poi magari salgono agli onori della cronaca altri come Osimhen e Giroud.