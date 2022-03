"Atletico su Lozano: il Napoli fa il prezzo, contatti con Raiola"

Nuove indiscrezioni sul futuro di Hirving Lozano in arrivo dalla Spagna: secondo Todofichajes.com l' Atletico Madrid ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli per la prossima sessione di mercato, e avrebbe già allacciato i contatti sia con il club azzurro, sia con l'agente del giocatore, Mino Raiola .

Lozano, futuro a Napoli in dubbio

Secondo quanto riportato dal sito iberico, il tecnico dei colchoneros Diego Simeone in vista del probabile addio estivo di Luis Suarez si è mosso in anticipo per acquisire la punta messicana, già accostata in passato ai rojiblancos. L'Atletico avrebbe già allacciato i contatti con l'agente del nordamericano, Mino Raiola e il club partenopeo, per sondare il terreno in vista di una possibile trattativa.

Lozano: il Napoli fissa il prezzo

Aurelio De Laurentiis non considera incedibile il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2024, e avrebbe fissato il prezzo intorno ai 35-40 milioni di euro. Al Napoli dal 2019, Lozano ha realizzato finora 25 reti in 103 partite con la maglia azzurra tra campionato e coppe, senza mai riuscire a conquistare pienamente la piazza a causa del suo rendimento spesso altalenante.