Giacchetta: "Il Napoli resterà in corsa fino alla fine. Gaetano? Futuro importante"

ROMA - Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV. Di seguito le sue parole: "Spalletti è un tecnico navigato e sa gestire le pressioni di una piazza importante come Napoli. La piazza sogna il grande traguardo ed è giusto che sia così, ma resta comunque una piazza umorale come tutte quelle calde. E' normale che gli alti e i bassi non aiutano, ma gli azzurri hanno la forza per venirne fuori e lottare fino in fondo per questo scudetto. Quest'anno non vincerà chi ha la rosa più forte, ma chi sbaglierà meno. Quindi credo che il Napoli possa restare in corsa fino in fondo".