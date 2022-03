Napoli, l'attacco si è inceppato: Spalletti tra nuovo modulo ed esclusioni eccellenti

Anche se nel calcio italiano subire pochi gol vale come una garanzia per lottare per lo scudetto, non esiste una squadra ambiziosa che punti a primeggiare senza un attacco all’altezza della situazione e in grado di garantire gol anche in serate in cui la manovra non gira a dovere. Il Napoli delle ultime settimane ne sa qualcosa.

Napoli, i numeri dell'attacco non sono da scudetto Usciti sconfitto dallo scontro diretto contro il Milan, gli azzurri si trovano a riflettere su numeri offensivi piuttosto deficitari nell’ultimo periodo e non solo. La squadra di Spalletti vanta infatti solo il sesto attacco più prolifico della stagione, alle spalle non solo delle milanesi, ma anche di Lazio, Verona e Atalanta, con “appena” 49 gol realizzati in campionato. Uno score non sufficiente neppure se, come nel caso del Napoli, si può contare su una retroguardia quasi impermeabile e su una fase difensiva tra le migliori d’Europa.

Spalletti cambia: più rifornimenti a Osimhen Il Napoli ha segnato solo tre gol nelle ultime quattro partite di campionato ed è chiaro che così sia difficile sognare di lottare fino alla fine per lo scudetto. Il compito di Spalletti già in vista della partita contro il Verona sarà quindi quello di rendere la squadra meno “dipendente” dal gioco e in grado di arrivare al gol anche attraverso una rete di passaggi meno fitta. Insomma, sfruttare più le occasioni “sporche” e meno le soluzioni più classiche con i tagli degli esterni. Per fare questo però potrebbe essere necessario cambiare modulo o comunque rendere meno isolato Victor Osimhen.