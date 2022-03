L'agente di Fabian Ruiz: "E' un profilo che piace a tutta Europa"

NAPOLI - Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Branca, membro della YouFirst, agenzia che cura gli interessi del centrocampista del Napoli, Fabián Ruiz. Di seguito le sue parole: “Matematicamente ci sono quattro squadre che lottano per il campionato. È un bel campionato per i milioni di tifosi che amano questo sport. La Juventus è ancora dentro, possiamo dirlo. Poi ci sarà anche lo scontro diretto con l’Inter. L’andamento di questo campionato dimostra che l’andamento delle squadre dall’ottavo posto in giù è buono, quindi sono tutte pericolose dato che giocano con coraggio. Episodi arbitrali? In un certo periodo del campionato alcune coincidenze favoriscono qualcuno e bisogna prenderne atto. Mancano ancora tante partite e certe coincidenze possono succedere anche ad altre squadre. L’errore fa parte dell’uomo. Il calcio dà argomenti ogni tre giorni perché le cose mutano, perché fino a poco tempo fa si parlava in modo diverso di Inzaghi e Allegri. Spalletti mi sembra il più contento della scelta fatta, felice di allenare il Napoli. Sta cercando di ottenere il massimo dalla squadra, tra mille vicissitudini di infortuni e Coppa d’Africa. Pioli è cresciuto in personalità e nella gestione dei propri giocatori. Per cui un giorno potremmo dire bianco e dopo sette giorni rosso. Bisogna prendere le cose con più calma e obiettività".