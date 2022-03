Scudetto e Qatar, Insigne pronto al rilancio

NAPOLI - Meno 9: che non è la temperatura di Toronto, in questi giorni oscillante tra gli 8 e i 12 gradi, ma le partite che separano Lorenzo Insigne dal suo lungo viaggio in Canada. Meno nove ai titoli di coda, si: alla fine della sua carriera azzurra e anche a quella di un campionato che il Napoli crede ancora di poter vincere. Legittimamente: un obiettivo concreto che nello spazio di una settimana è stato prima mortificato dalla sconfitta del Maradona con il Milan e poi rinverdito dalla vittoria di Verona. Una partita giocata con il piglio dei duri, a testa alta e con le idee chiarissime, alla quale Lorenzo ha partecipato dal minuto 63. Già: lui e Zielinski, i grandi esclusi di giornata. Duplice spiegazione, nel caso del capitano: qualche fastidio a un flessore accusato un paio di giorni prima della trasferta e soprattutto la serata in verità troppo grigia per essere vera nello scontro diretto per il primo posto con i rossoneri. Eppure con la Lazio, una settimana prima, fu proprio lui a propiziare insieme con Fabian l'aggancio in testa: il primo gol su azione della sua stagione e per finire il ricamino per il bis del collega. Olé. E poi ciao, ciao: panchina. Riposo. Riflessione e contrordine: domani con l'Udinese dovrebbe tornare dal primo minuto [...]