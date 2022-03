Osimhen: caccia a due record in Napoli-Udinese

Sarà un pomeriggio particolare quello di domani al Maradona per Victor Osimhen . La gara contro l' Udinese potrebbe infatti voler dire due record in una volta sola per l'attaccante nigeriano del Napoli . Piuttosto allergico ai gol davanti ai suoi tifosi, Osimhen spera anche di spezzare questo tabù, magari con un gol da tre punti che proietti la squadra ancora più su, in attesa dei risultati degli avversari.

Osimhen: cosa significa arrivare a 10 gol

Con un gol contro l'Udinese, Osimhen raggiungerebbe quota 10 gol in campionato. E sarebbe un doppio primato per la punta del Napoli di Spalletti: andrebbe infatti a pareggiare il bottino dello scorso anno, suo record personale in serie A. Ma sarebbe anche il primo nigeriano della storia che, nella massima serie, per due anni consecutivi va in doppia cifra come reti segnate. L'anno passato i suoi 10 gol Osimhen li aveva segnati in 24 partite, quest'anno lo farebbe dopo 20.

Osimhen: al Maradona appena due reti

Dicevamo del tabù Maradona: qui Osimhen ha segnato solamente due volte quest'anno. Soprattutto, non esulta davanti ai tifosi di casa dal 21 ottobre scorso: siamo a quasi cinque mesi di distanza. Fu una rete decisiva, come spesso capita al giocatore, contro il Torino. Poi, sono arrivati mesi difficili con l'infortunio e la mascherina che ancora è eredità di quel problema. Tutto apparentemente dimenticato dalle ultime prodezze, come la doppietta al Verona, ma un gol in casa avrebbe tutto un altro sapore.