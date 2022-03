Spalletti cambia uomini, ma non modulo: contro l'Udinese riecco Insigne e Zielinski

Il Napoli inaugurerà contro l’Udinese il ciclo delle nove partite conclusive della Serie A 2021-2022. In un Maradona che si annuncia esaurito la squadra di Spalletti dovrà cercare di superare una delle formazioni più in forma del momento, ma i tre punti per gli azzurri saranno imprescindibili per restare in corsa dello scudetto in vista degli impegni più probanti che attenderanno la squadra dopo la sosta.

Napoli, il ritorno di Insigne e Zielinski Nei primi 15 giorni di aprile, infatti, il Napoli dovrà affrontare l’Atalanta in trasferta e poi Fiorentina e Roma in casa, partite per le quali Spalletti spera di poter contare sull’organico al completo, compresi quindi Malcuit, Meret e Petagna, attualmente indisponibili per i rispettivi infortuni. L’obiettivo principale di Spalletti è però quello di coinvolgere tutta la rosa nelle rotazioni che saranno fondamentali negli ultimi due mesi di stagione, così non stupisce il fatto che contro l’Udinese si dovrebbero rivedere come titolari Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne, i grandi esclusi al Bentegodi.

Turno di riposo per Fabian Ruiz Il polacco e il capitano prenderanno il posto di Fabian Ruiz e di Hirving Lozano dal momento che Spalletti non sembra intenzionato a modificare l’assetto tattico scelto per la gara di Verona, quando gli azzurri sono passati dal 4-2-3-1 ad un 4-3-3 che non ha modificato la pericolosità offensiva, esaltata dalla doppietta di Victor Osimhen, dando però più protezione alla difesa.