Lobotka ci crede: "Napoli, è ancora tutto aperto per lo scudetto"

Certo raggiungere lo score di gol e di presenze che lo storico numero 17 ha ottenuto con la maglia azzurra sembra improbabile, ma Lobotka sogna di conquistare ciò che Hamsik non è riuscito a ottenere, ovvero lo scudetto . Grazie alla vittoria sull’Udinese la rincorsa del Napoli sul Milan continua, ma dal ritiro della propria nazionale Lobotka ha svelato di aver affrontato il tema scudetto con l’amico Milan Skriniar , colonna dell’Inter: “Milan e io siamo abbiamo già parlato delle partite del weekend. Ci incoraggiamo a vicenda e ci scherziamo più. Incrociamo le dita l’uno per l’altro” ha sorriso Lobotka.

Lobotka avvisa il Napoli: "Inter e Milan squadre da battere"

Riguardo alle avversarie più pericolose, Lobotka ha riconosciuto i meriti della Juventus per la rimonta effettuata, ritenendo però ridotte le chances dei bianconeri di inserirsi nella corsa al titolo: "Ci sono ancora 24 punti a disposizione e tutto può succedere. La Juventus era partita molto male, ora è rientrata, ma chi sta davanti gioca molto bene e secondo me le avversarie più pericolose per noi sono le milanesi. Le prossime tre partite saranno molto difficili contro Atalanta, Fiorentina e Roma, ma dovremo conquistare il massimo”.

L'orgoglio di Lobotka: "Quest'anno sono protagonista"

Lobotka ha infine espresso il proprio entusiasmo per gli imminenti sfide amichevoli che attendono la Slovacchia, che non si è qualificata per i playoff Mondiali, contro Norvegia e Finlandia: "Rispetto alla scorsa stagione sto giocando molto di più nel club, mi sento bene fisicamente e mentalmente e voglio fare bene anche in queste gare con la nazionale, giocare match internazionali è sempre bello. Non le vedo come gare amichevoli, vogliamo vincere".