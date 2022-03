Barbara d'Urso carica il Napoli: "Credo nello Scudetto"

“Se il Napoli vincesse lo Scudetto sarebbe importante per tutta la città, lo è sempre stato. Il tifo di noi napoletani è il più bello, mai cattivo. Invece da altre parti sento che non va sempre bene. Contro di noi astio e cattiveria profonda. Ma fortunatamente noi siamo una tifoseria stupenda, abbiamo il Vesuvio dentro". Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Barbara d'Urso, nota conduttrice tv impegnata proprio in questi giorni al timone de La Pupa e il Secchione, ha ammesso di credere nell'impresa dei ragazzi di Spalletti: "Io credo che sarà il vento di Napoli a far vincere lo scudetto agli azzurri, non il vento d’Africa delle qualità di Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. La città saprà spingere la squadra verso il primo posto”.