Moser: “Scudetto? Vince chi ha i nervi saldi”

Francesco Moser , indimenticato campione di ciclismo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto, che al momento vede in prima fila il Milan , poi Napoli e Inter , quindi la Juve . Un quartetto che dovrà correre se vorrà arrivare all'ambito titolo, con i rossoneri che – per usare un gergo ciclistico – attaccano la volata con qualche metro di vantaggio sugli inseguitori.

Moser: “Io sono interista e sto soffrendo”

Moser non nasconde il suo tifo, da sempre nerazzurro: “Io sono interista e sto soffrendo per questo momento della mia squadra”. Poi si concentra sul Napoli di Spalletti: “Nel finale delle corse bisogna avere i nervi saldi. I giocatori adesso devono mettere tutto quello che hanno nelle gambe. Tutti vogliono vincere, ma per farlo bisognerà tenere i nervi saldi fino alla fine. Per vincere lo scudetto occorrerà fare quanti più punti possibili in queste ultime tappe”. Alla fine, al migliore andrà la maglia rosa.

Moser: “Incredibile l'eliminazione da campioni d'Europa”

Francesco Moser non può non commentare anche l'ancora freschissima eliminazione dell'Italia di Roberto Mancini: “Nello sport succede anche che siamo campioni d'Europa e poi usciamo dal Mondiale, questo cosa però è incredibile. Sono avvenimenti che non hanno una spiegazione e una logica”.

Moser: “Qualche volta son stato a Dimaro a vedere il Napoli allenarsi”

Moser, trentino purosangue, ha un legame che parte da lontano con il Napoli: “Il Trentino e la città di Napoli hanno un bellissimo legame. Qualche volta sono salito anche io a Dimaro a seguire il ritiro degli azzurri. Molte squadre approfittano della nostra terra. Ora, invece, vedo che molti club preferiscono andare all'estero”.