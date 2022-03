Maggio: "Zanoli è fortissimo. Scudetto? Il Napoli può farcela"

NAPOLI - L'ex terzino del Napoli, Christian Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Spazio Napoli. Di seguito, ecco cosa ha detto: “Mancato saluto con il Crotone? Non lo so e non lo saprò mai perché non giocai. Ancora oggi è difficile da scoprire ma dal giorno dopo la partita ho voltato pagina. Il giro di campo lo feci lo stesso con la mia famiglia e i miei bambini e questa è stata la cosa più importante. Poi sapere o non sapere perché quel giorno non è andata come doveva andare poco conta per me”.