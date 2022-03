Napoli, Insigne sta bene. Anguissa accelera

NAPOLI - Dal campo, alla ripresa degli allenamenti, sono arrivate le risposte che Spalletti sperava di ottenere: Anguissa, Insigne e Politano, gli osservati speciali alla ripresa di ieri pomeriggio, riusciranno a recuperare per la partita di domenica contro l'Atalanta. Indicazioni positive da Castel Volturno per i due calciatori reduci dall'amarezza con l'Italia e per il centrocampista che si era fermato dopo l'Udinese (risentimento alla gamba sinistra) ed era stato costretto a saltare gli impegni con la propria Nazionale. Un'ottima notizia per l'allenatore del Napoli che a Bergamo dovrà già fare i conti con le assenze forzate, tra gli altri, di Di Lorenzo, Rrahmani e Osimhen, ultimi indisponibili che si sono aggiunti ai vari Meret, Petagna e Ounas che avevano già saltato l'ultima gara prima della sosta. In città c'è grande attesa per la prima di otto finali verso la volata scudetto, sono andati a ruba i 1600 biglietti messi a disposizione dall'Atalanta per il settore ospiti.