Napoli in emergenza: ansia per Zielinski, ottimismo per Anguissa

Napoli in apprensione per le condizioni di Piotr Zielinski , ieri a segno con la Polonia nei play off per le qualificazioni ai Mondiali contro la Svezia, ma anche sostituito all'89' per un problema fisico di cui ancora non si conosce l'entità. Potrebbe essere stato tolto dal campo anche solo a scopo precauzionale, benché uscendo si sia toccato il muscolo della gamba sinistra, il che allarma Luciano Spalletti . Il giocatore poco prima aveva preso una botta in un contrasto.

Zielinski potrebbe restare fuori anche se stesse bene

Va detto che Zielinski nelle ultime due partite del Napoli è stato tenuto fuori dall'allenatore che, quindi, anche con l'Atalanta potrebbe fare a meno del giocatore, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche. Filtra invece ottimismo per un altro centrocampista, Anguissa, che ha saltato gli impegni con la Nazionale per un problema muscolare, ma che pare aver recuperato per la trasferta di Bergamo.

Napoli: tre fuori di sicuro con l'Atalanta

Quello che è certo è che Luciano Spalletti dovrà rinunciare a tre giocatori importanti contro la squadra di Gasperini. Di Lorenzo è infortunato, infatti, mentre Rrahmani e Osimhen sono squalificati. In difesa ci sarà probabilmente spazio per Juan Jesus, mentre per il sostituto di Di Lorenzo bisognerà attendere visto che sono in ballottaggio Zanoli e Malcuit. In attacco probabilmente sarà Mertens a fare le veci di Osimhen e Spalletti potrà contare anche sul recuperato Lozano.