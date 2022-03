Ventura: "Napoli, se batti l'Atalanta puoi giocarti lo Scudetto"

NAPOLI - " Nazionale ? Non voglio più affrontare l'argomento onestamente. Le Iene mi hanno dato la possibilità di avere un monologo di due minuti in cui ho detto ciò che pensavo. La ferita di 4 anni fa è rimasta, anche quando l'Italia non ha battuto la Macedonia". A Radio Marte è intervenuto l'ex Ct Gian Piero Ventura : argomento caldo, la mancata qualificazione dell' Italia al Mondiale: "Ieri c'è stata la lapidazione, oggi leggo che è colpa del sistema, cosa sulla quale sono d'accordo. Il problema è veramente di sistema. Sono scettico sulla soluzione di questi problemi, tra qualche giorno si parlerà di campionato e questi problemi saranno lontani. Quando si è vinto lo si è fatto con Totti , Del Piero e Inzaghi in panchina. Oggi c'è la speranza che emergano calciatori del genere, magari serve anche coraggio per rilanciare i giovani".

Napoli, devi battere l'Atalanta

Ventura passa a parlare del campionato: "In caso di non vittoria a Torino per l'Inter diventerebbe difficile ambire. In parte lo stesso discorso vale anche per il Napoli a Bergamo. Ma se il Napoli dovesse centrare partita e risultato diventerebbe l'antagonista principe e si giocherebbe lo Scudetto fino alla fine. Problema assenze per il Napoli? In questo momento ciò che conta, al di là della qualità dei singoli, è la perdita di Osimhen, nessuno lo può sostituire. Però, al di là di questo, ora conta soprattutto la convinzione e la consapevolezza di ciò che sei e di ciò che si può fare. Alla fine bastava che non perdesse la partita contro il Milan e la classifica sarebbe stata ancora più stimolante. Chiaramente poi è il campo a parlare, vincere a Bergamo non è facile anche se non è più l'Atalanta di 6 mesi".