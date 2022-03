Napoli: Anguissa torna ad allenarsi in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al "Konami Training Center" di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti , continuano a preparare il match contro l'Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle 15 al "Gewiss Stadium" e che vedrà l'assenza per squalifica di bomber Victor Osimhen .

Napoli, allenamento mattutino con vista Atalanta

Quella contro la band di Gian Piero Gasperini è da considerarsi sfida tanto impegnativa quanto cruciale per continuare a sperare, in casa partenopea, nella corsa scudetto. Per quanto riguarda il programma della seduta, gruppo, dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Napoli, Zambo Anguissa rientra ad allenarsi in gruppo

Le notizie provenienti dai singoli: Andrea Petagna ha svolto terapie e allenamento in palestra. Adam Ounas e Alex Meret si sono dedicati al lavoro personalizzato in campo. Il centrocampista André-Frank Zanbo Anguissa - che non ha preso parte alla spedizione voncente del Camerun contro l'Algeria negli spareggi valevoli per il Mondiale in Qatar - ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian Ruiz ha lavorato palestra. Piotr Zielinski, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Kalidou Koulibaly ed Eljif Elmas sono invece rientrati dall'impegno con le ripettive nazionali e hanno effettuato scarico muscolare.