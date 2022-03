Napoli, l'avvocato Chiacchio sicuro: "Non ci sarà il 3-0 a tavolino per la Juve"

"Non ci sarà nessun 3-0 a tavolino per la Juventus ". A confermarlo, a Radio Kiss Kiss, l'avvocato Edoardo Chiacchio , esperto di diritto sportivo, intervenuto a Radio Kiss. Questo, nell'ambito della vicenda deferimento - da parte della procura della Federcalcio - del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e del responsabile sanitario Raffaele Canonico (insieme a alla società partenopea) "per aver consentito a Lobotka, Rrahmani e Zielinski di aver partecipato alla gara Juventus-Napoli nonostante la quarantena domiciliare disposta dall'Asl".

Napoli, Chiacchio: "Non si andrà oltre il deferimento"

Si torna al match disputato allo scorso 6 gennaio, alla concessione del patron azzurro a violare l'isolamento ai tre giocatori in questioni dopo i casi Covid rilevati nel gruppo a disposizione di Spalletti. Chiacchio, in questo senso, aggiunge: "Il deferimento ci può stare, ma non comporterà grandi patemi. I precedenti giurisprudenziali hanno sempre caratterizzato questa vicenda: su tutti, ricordiamo la partita Torino-Lazio dello scorso anno in cui giocò Immobile, il quale era considerato positivo".

Napoli: "Nessun 0-3 a tavolino con la Juve"

In quel caso, aggiunge l'esperto: "Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito fu inibito, alla Lazio venne inflitta una sanzione economica e i dottori della società furono inibiti ma la graduatoria restò la medesima. E, anche in questo caso, Non ci sarà alcun 3-0 a tavolino per la Juve".