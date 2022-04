Cori razzisti a Koulibaly: l'Atalanta prende posizione

Koulibaly bersagliato dai cori: “Non daremo visibilità a questi pseudo-tifosi”

Così si legge nel comunicato della società bergamasca: “Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate". L'episodio è avvenuto al termine della partita vinta per 3-1 dal Napoli di Spalletti.