La maglia di Koulibaly in Salernitana-Napoli finisce in beneficenza

Napoli, nuova asta benefica: questa volta c'è la maglia di Koulibaly

Una nuova asta (ancora in corso a questo indirizzo https://www.ebay.it/itm/353985663068) per il progetto "Charity" del cluab azzurro: il ricavato verrà devoluto all’associazione "Tutta n’ata storia". Una partita particolare quella di Salerno per Koulibaly: la squadra di Luciano Spalletti vinse 1-0 con gol di Piotr Zielinski al 61', ma Koulibaly finì espulso al minuto 76 dopo una trattenuta ai danni di Simy.

Napoli, il ricavato all'associazione "Tutta n'ata storia"

Come descrive il sito ufficiale del Napoli, il sodalizio beneficiario dell'asta, 'Tutta n'ata storia' "promuove l'attività associativa e il giornalismo come strumenti a servizio del sociale, per stimolare il pensiero critico e la partecipazione alla crescita del territorio, diffondere i valori di legalità e democrazia, incentivare l’aggregazione e il confronto. Il tutto attraverso iniziative principalmente culturali e di volontariato. A rappresentare la mission e vision, il nome e il logo scelti. “Tutta n’ata storia” è stata cantata da Pino Daniele, in cui si rivedono soprattutto il legame col territorio".