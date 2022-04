Onofri: “Zanoli, che partita a Bergamo. Giuntoli è un fuoriclasse”

Onofri: “Zanoli mi ha fatto un'impressione straordinaria”

Due sono gli uomini su cui punta Onofri: uno in campo e uno dietro la scrivania: “Zanoli? Lo conoscevo relativamente. Giuntoli in questo senso è un talento. Il ragazzo non è più giovanissimo ma ha fatto un’impressione straordinaria per capacità di corsa, fluida e senza sforzo, oltre che per tecnica. Scovare elementi che possano sostituire i titolari è ottimo”. Giuntoli, l'uomo in più del Napoli: “Ora si danno giudizi dopo due partite ma nel momento in cui Giuntoli prende un giocatore io mi fido. Ci può stare qualche errore di valutazione ma nel suo interregno ha scovato gente, magari anche pagandola una cifra, che è stata una sorpresa. Zanoli, ripeto, mi ha sorpreso molto. Vivo anche di sensazioni e non solo di algoritmi ma ci sono situazioni istintive che ti danno una sensazione. Quando vidi Riquelme lavoravo per il Milan, chiamai Braida dopo 5′ per segnalarlo”.