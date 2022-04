Napoli, perchè non tutto è perduto

Se c’è una luce in fondo al tunnel, e sarà sicuramente flebile, val la pena di seguirne la scia, almeno sino a quando non verrà vietata qualsiasi forma d’illusione. Però mentre le streghe si prendono pure l’anima, il Napoli sa bene che nel “dolore” - persino fisico - per quello strappo al sogno, c’è l’energia fresca per (ri)costruire se stesso e quel macro-universo che lo circonda. La risposta più emozionante ch’è arrivata in una giornata sbagliata - l’applauso dei 50mila e quell’invito a credere ancora in qualcosa che si chiami scudetto - trascina il Napoli in una dimensione nuova, lo rende partecipe e forse protagonista d’un mutamento culturale, nel quale la sconfitta va accettata evitando catastrofismi di pancia, e ribadisce che in questa stagione, silenziosamente, s’è avviata una specie di rivoluzione ambientale: la quinta sconfitta in campionato al “Maradona”, l’ottava stagionale nel giardino di casa, ha semplicemente diffuso una comprensibile delusione di massa, l’effetto naturale d’uno shock calcistico, tutto qua.