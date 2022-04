Bagni: "Napoli, ancora una volta ko nel momento topico"

NAPOLI - "Ieri allo stadio c'era l'atmosferta giusta per vincere ma ancora una volta nel momento topico siamo venuti a mancare. Potevamo veramente approfittare di un altro passo falso del Milan però è andata così, adesso andiamo avanti, forse con meno fiducia di quanta c'era ieri prima della partita". Lo ha dichiarato a Radio Marte il dirigente Salvatore Bagni : "Si è notato che la Fiorentina pressava molto e noi abbiamo cercato di sfruttare l'1 vs 1 di Osimhen . Solo che è andata male, non siamo riusciti a sfruttare il vantaggio ma i problemi veri sono arrivati quando loro erano in possesso di palla. Dopo un po' si notava la difficoltà a coprire una volta in possesso di palla, la Fiorentina ci ha fatto girare a vuoto e sa giocare a calcio".

Spesso mancano cattiveria e personalità

"Le parole di Koulibaly? Se non ci credevi ieri quando ci vuoi credere? - si domanda Bagni - Forse ha avuto il sentore che qualcuno non ci credesse. Non è finita assolutamente. Mi chiedo spesso perché non abbiamo la cattiveria e la personalità per mangiarci l'avversario. Ieri chi sembrava che a dover vincere lo Scudetto fosse la Fiorentina. Perché non riusciamo a mettere qualcosa oltre le nostre straordinarie capacità tecniche? Lo sappiamo da quando esiste il calcio che oltre alla tecnica e alla tattica ci vuole qualcosa in più per arrivare davanti. Le squadre che vincono campionati e coppe vivono tutte le fasi diverse della partita. Non è che possiamo sperare che se andiamo in vantaggio poi diventa tutto bello, oppure che se prendiamo gol o restiamo 0-0 ci si fa friggere la testa. Juan Jesus? Quest'anno ha sbagliato nulla o relativamente poco. Inter-Verona, mi aspettavo qualcosa? No, prima della vittoria in casa della Juventus c'erano risultati negativi, poi loro sono stati bravi. L'Inter è entrata in campo e ha voluto vincere la partita, poi l'ha gestita. I duelli li hanno vinti tutti i nerazzurri. Sembra che abbiano ripreso una grande condizione fisica e adesso siamo in svantaggio".