Napoli, Roma nel mirino: recuperato Meret, si rivede Di Lorenzo

Il Napoli ha svolto una seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno agli ordini di Luciano Spalletti, in vista della partita di lunedì prossimo contro la Roma , in programma alle 19 allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno recuperato Meret , vittima giovedì di una gastroenterite, mentre Di Lorenzo è in netta ripresa e si è allenato parzialmente con il gruppo.

Napoli: Di Lorenzo parzialmente in gruppo, ok Meret

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello - è la nota della società partenopea -. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha svolto allenamento completo. Di Lorenzo ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo". Di Lorenzo corre quindi verso il completo recupero dopo i controlli di giovedì a Villa Stuart: l'esterno si era infortunato al ginocchio tre settimane fa nel match contro l'Udinese. Petagna, già in gruppo, sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro gli uomini di Mourinho.