Napoli, Amantino Mancini: "A Spalletti mancano i top player, ma può vincere lo Scudetto"

" Luciano Spalletti ? Rispetto a quando allenava la mia Roma in cui aveva Francesco Totti , forse nel Napoli di oggi gli mancano i giocatori di classe, i top player. Ma sono convinto che abbia le chance giuste per vincere lo Scudetto". E' il pensiero di Amantino Mancini , esternato sulle frequenze dell'emittante radiofinica campana "1 Station Radio", alla vigilia del mal match che opporrà gli azzurri al "Maradona" contro la formazione di José Mourinho .

Amantino Mancini: "All'Inter Mourinho mi tolse senza spiegazioni, ma conservo un ottimo rapporto"

L'ala di Ipatinga, oltre alla casacca giallorossa, in Italia ha vestito anche quelle di Inter e Milan, ha proseguito. Trasferitosi in nerazzurro nel 2008 proprio alla corte di José Mourinho, fu ceduto in prestito ai rossoneri il 1° febbraio 2010, uscendo dal novero degli "eroi del Triplete", salvo poi tornare alla Pinetina nell'estate di quello stesso anno: "Sono stato fortunato ad avere Mourinho come allenatore - ha proseguito -, anche se, nel passaggio dalla Roma all'Inter, le cose non sono andate come volevo: all'inizio giocavo, poi col cambio di modulo mi ha tolto senza spiegazione. Con lui, però, mantengo un ottimo rapporto".

Amantino Mancini sul Napoli di Spalletti: "Manca il vero top player, ma può vincere lo Scudetto"

Su Spalletti: "Con lui mi sono divertito di più. Se Mourinho è bravo nella gestione, Luciano ti insegna proprio il calcio. Rispetto all'esperienza alla Roma in cui c'era Francesco Totti, penso che a Spalletti, al Napoli, manca il vero top player, il giocatore di classe assoluta. Detto questo, il gruppo che ha a disposizione è mediamente di ottimo livello e può giocarsi lo Scudetto fino in fondo".