Maradona Jr abbraccia Mourinho: "Amico vero e leale di Diego"

Maradona, Diego Jr abbraccia Mourinho: "Hai voluto bene a papà"

"Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando Papà - ha scritto Diego Jr sul suo profilo Instagram - @josemourinho tu amico vero e leale di Diego e dopo di Maradona, amico nel bene e nel male! Ti voglio bene quanto tu ne hai voluto a Papà". Mourinho nella giornata di domenica aveva omaggiato la leggenda del Napoli andando in visita al murale dedicato al Diez ai quartieri spagnoli. Il messaggio in compagnia di Diego Jr è diventato subito virale in rete e in centinaia hanno commentato il gesto dello Special One.