La Marca: "Il campo ha detto che questo Napoli non è da scudetto"

NAPOLI - Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”. "Plusvalenze? Il provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale nel quale vengono prosciolti tutti i deferiti è la dimostrazione di come nell’ambito della giustizia sportiva è davvero arduo, se non impossibile, accertare l’esistenza delle cosiddette plusvalenze “fittizie”. Già in passato mi ero permesso di evidenziare come l’assenza di parametri oggettivi non permetta di determinare a priori il valore di un tesserato. E’ evidente come bisogna ricorrere a criteri economici – finanziari diversi per valutare le condotte dei club e dei dirigenti. L’impossibilità oramai accertata di realizzare un sistema univoco e di imparziale per individuare dei possibili valori a cui attenersi nel configurare un determinato prezzo ad un calciatore comporta che bisogna limitare l’importanza delle plusvalenze, solo così si potranno davvero limitarle e soprattutto giungere ad accertare in maniera inequivocabile lo stato di salute dei club”.