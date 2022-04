Bruscolotti: "Napoli, per lo scudetto non devi mollare"

NAPOLI - Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV. Ecco le sue parole: "Cambiare nome allo stadio? Chi dice questo si dovrebbe vergognare, Diego ha portato lustro al Napoli e pensare che questo possa incidere è una follia che non mi spiego. Il gol della Roma? Da difensore, è preoccupante l'interpretazione dei singoli. Con il 5-4-1 bisognerebbe essere più compatti per chiudere gli spazi, ma nella ripresa la squadra già mostrava segni di cedimento. Non c'era la solita velocità e, dietro la pressione di una buona Roma, il Napoli si è smarrito".