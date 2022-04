Sorpresa Mertens, il Napoli apre al rinnovo: la possibile cifra dell’accordo

NAPOLI - Dries all'improvviso. Un pezzo di storia del Napoli: la favola del principe azzurro del gol e la realtà di un contratto che scadrà tra poco più di due mesi. Il 30 giugno, come quello di Insigne, Ghoulam e Ospina: ma se la strada dei compagni è già tracciata definitivamente o per grandi linee, quella di Mertens è ancora tutta da scoprire. Sì: dopo mesi di dubbi e domande senza risposte, nell'aria comincia a vibrare la sensazione di un'apertura. L'apertura del club a intavolare il discorso di un prolungamento annuale, perché comunque il 6 maggio brinderà da trentacinquenne in grande forma, e su basi economiche nettamente inferiori ai 4,5 milioni d'ingaggio guadagnati negli ultimi due anni. Il giocatore, dal canto suo, non sembra assolutamente farne una questione economica: se gli proporranno anche 1,2 milioni di euro o giù di lì non avrebbe difficoltà ad accettare perché è a Napoli che vuole giocare. Già: lo ha detto pubblicamente la prima volta a novembre, in occasione della partita d'andata con la Lazio al Maradona, e poi lo ha ripetuto ancora e ancora. Certo, un giorno tornerà a vivere in Belgio e questo è già nei programmi, però nei programmi futuri, e così non resta che attendere la mossa di De Laurentiis: Dries, la sua fi che, l'ha giocata da un po'.