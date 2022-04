Stendardo: “Mertens fuori mi sorprende, può giocare con Osimhen”

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Guglielmo Stendardo , avvocato ed ex calciatore. Le sue parole: “Il Napoli ha alternato partite stupende ad altre poco convincenti, soprattutto in casa e soprattutto nelle ultime due gare. Alla Sampdoria, Spalletti è stato il mio allenatore per cui lo conosco bene. Il suo percorso è stato straordinario e la sua carriera non ha bisogno di ulteriori conferme. Anche quest’anno a Napoli è stato il valore aggiunto , soprattutto nella parte iniziale del campionato perché nei momenti peggiori della stagione tra infortuni e Covid, il tecnico ha mantenuto un equilibrio tattico coinvolgendo tutti gli attori del gruppo e non trovando mai alibi. Facendo critiche costruttive, poi, nelle ultime due partite credo che il Napoli abbia avuto poco coraggio e inevitabilmente anche l’allenatore ha le sue responsabilità".

Mertens? Mi sorprende il poco utilizzo

"La Fiorentina è stata nettamente superiore dal punto di vista del gioco, dell’aggressività e il poco utilizzo di Mertens mi ha sorpreso. Il belga è molto forte tra le linee e credo che in coppia con Osimhen possa giovare anche al nigeriano. Contro la Roma invece, il Napoli dopo il vantaggio si è abbassato dando la possibilità agli avversari di alzare il baricentro. Non è questione di modulo, ma di interpretazione dello stesso e in che modo aggredisci l’avversario, fai filtro e difendi è determinante. Sono un po' deluso perché quest’anno il campionato ha dato più volte alle big la possibilità di lottare per lo scudetto, anche alla Juventus, paradossalmente. Il lavoro di Spalletti credo sia positivo, non so se ci siano scricchiolii all’interno e non so neppure se la Champions soddisfi la proprietà visto che quest’anno lo scudetto è stata una possibilità concreta”.