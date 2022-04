Napoli, allenamento verso l'Empoli con un ospite speciale

Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo all'SSC Napoli Konami Training Center per preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio contro l'Empoli. Gli azzurri, che non vogliono assolutamente ulteriori passi falsi, cercano il successo nella speranza di passi falsi di Milan e Inter, rispettivamente impegnati contro Lazio e Roma.

Napoli, il report dell'allenamento

La squadra, sul campo 2 del centro sportivo di Castel Volturno, ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito seduta tecnico tattica. Successivamente lavoro finalizzato alla potenza e chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato. Ospina personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l'intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto palestra in via precauzionale.

Napoli, all'allenamento c'è il Pampa Sosa

All'allenamento odierno Spalletti, Insigne e i suoi compagni hanno potuto abbracciare una vecchia leggenda del Napoli. Ad assistere alla seduta c'era infatti il Pampa Sosa che è stato salutato e festeggiato con calore dal tecnico e dalla squadra.