Mertens, per il rinnovo con il Napoli spunta anche una data

NAPOLI - L'importante è sapere che esiste la volontà reciproca di parlarne, di provarci, di venirsi incontro nel nome di un grande amore azzurro. La storia è questa: Mertens vuole il Napoli e il Napoli è disposto ad affrontare con Mertens il discorso del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. E se le cose dovessero andare come Dries spera da sempre, con tanto di pubbliche dichiarazioni sparate a raffica da novembre senza se e senza ma, sarebbe un grande regalo di compleanno: il 6 maggio compirà 35 anni, sì, ma il confronto dovrebbe andare in scena dopo la fine del campionato, e dunque dopo il 22 maggio. Ecco, considerando che il 24 maggio toccherà a De Laurentiis soffiare sulle candeline, diciamo che ognuno dovrà regalare qualcosa all'altro per poi unire i calici: perché il presidente ha aperto al prolungamento, però a condizioni ben diverse da quelle attuali. Ma sia chiaro: per il giocatore non è una questione economica, bensì di vita. Di sentimenti. Del resto, è pur sempre di un ingaggio milionario che si parlerebbe; del resto, non potrebbe essere altrimenti per uno che il popolo chiama Ciro, che ha chiamato suo figlio Ciro Romeo e che soprattutto lo ha fatto nascere a Napoli. Napule è.