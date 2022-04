Sorpresa Napoli: spunta il Cholito Simeone per l'attacco

Non solo l’incontro fra De Laurentiis e Mertens per il rinnovo: le grandi manovre per l’attacco continuano, o meglio non si fermano, e a prescindere dalle questioni fatte in casa - letteralmente -, il club guarda anche altrove. Lontano, a Verona: il regno di Giovanni Simeone, il 26enne Cholito figlio del Cholo, l’uomo che nel 2018 rifilò un tris agli azzurri con la maglia della Fiorentina nel giorno dello scudetto smarrito in un albergo di Firenze e soprattutto un attaccante da 16 gol in campionato. Piace lui, eccome: per il suo essere centravanti vero, per come lavora al servizio della squadra e per il modo di lottare che conserva nel Dna. Occhi aperti e spalle coperte o da coprire: si parla d’attacco e se ne parlerà ancora.