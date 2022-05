Luis Oliveira: "Il Napoli ha perso una grande opportunità per fare la storia"

NAPOLI- L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, Luis Oliveira, è intervenuto quest’oggi a Vikonos Web Radio/Tv. “Il Napoli ha avuto un inizio stagione straordinario, ha fatto tutto benissimo ha perso punti in casa contro con squadre abbordabili, capisco la grande delusione dei tifosi azzurri. Si è sempre detto quanto sia importante non perdere in casa: il Napoli ha subito 5 ko al Maradona, in campionato, ciò vuol dire che la squadra non è ancora pronta, non riesce a fare il salto di qualità e sono sorpreso. Sì, perché ad inizio anno ho visto lo spirito giusto, con un nuovo tecnico, tanti stimoli ritrovati, invece la parte finale mi ha molto deluso".