Lavezzi, gli auguri della Uefa con il video del gol al Chelsea

Ezequiel Lavezzi compie oggi 37 anni. L'attaccante argentino, noto per la sua carriera al Napoli e al Psg, è stato celebrato anche dall'account ufficiale della Uefa, che postato un video molto particolare per augurargli buon compleanno. Il video in questione è il suo gol da fuori area al Chelsea al San Paolo nella partita d'andata dell'ottavo di finale di Champions League del 21 febbraio 2012. In quell'occasione il Napoli vinse 3-1 grazie al gol di Cavani e proprio alla doppietta di Lavezzi. Il Napoli dopo la grande vittoria fu eliminato al ritorno a Londra dopo i supplementari.