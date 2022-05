Napoli, offerta speciale per l'ingresso allo stadio nella sfida al Genoa del 15 maggio

I biglietti per la gara tra Napoli e Genoa, che si disputerà il 15 maggio 2022 alle ore 15 allo Stadio "Diego Armando Maradona" saranno posti in vendita a partire dalle 12 di venerdì 6 maggio. E, questa volta, con una grande novità. In occasione dell’ultimo match casalingo, il club azzurro applicherà, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale: tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera, avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%.