Incredibile a Napoli, striscione shock contro Spalletti!

NAPOLI - Messaggio shock a Spalletti nel piazzale del Maradona: in serata, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, all'esterno dello stadio è stato esposto uno striscione dal contenuto durissimo nei confronti dell'allenatore del Napoli: «16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!». Ovvero: basta che vai via. E poi la firma: "'E mariuoli". Cioè: i ladri. Il riferimento è chiaro: il 16 ottobre, infatti, ignoti rubarono la sua auto, la sua Fiat Panda parcheggiata sotto l'albergo che è la sua dimora napoletana. Un messaggio simbolico che ha dell'incredibile: Spalletti, in sintesi, è stato invitato ad andare via.