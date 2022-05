Insigne, l'omaggio di Immobile: "Ti sei meritato tutto"

NAPOLI - Non solo l'omaggio (ricambiato con una lettera) dei 50mila tifosi azzurri presenti al 'Diego Armando Maradona' per Lorenzo Insigne. Abbracciato o osannato dalla sua gente prima, durante e dopo il match vinto 3-0 dal Napoli contro il Genoa, l'ultima davanti al pubblico di casa per lui, al capitano azzurro è arrivato infatti anche il messaggio di Ciro Immobile, amico e suo compagno di squadra in Nazionale e prima ancora nel Pescara di Zdenek Zeman.