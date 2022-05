Rrahmani: "Insigne ci mancherà. Scudetto? Ci è mancata solo un po' di fortuna"

Rrahmani pronto al debutto in Champions: "Abbiamo centrato l'obiettivo"

Autore anche di tre gol, Rrahmani si candida a diventare una colonna del Napoli che nella prossima stagione, oltre a provare ad alzare ulteriormente l'asticella, come anticipato da Luciano Spalletti, tornerà a giocare la Champions League, dove Rrahmani sarà uno dei debuttanti. Intervenuto in mixed zone al termine della partita contro il Genoa, ultima della stagione al Maradona il numero 13 azzurro ha fatto un bilancio dell'annata della squadra, ponendo l'attenzione proprio sull'obiettivo centrato dell'ingresso tra le prime quattro, che nel 2021 era sfumato in extremis: "Con un po’ di fortuna in più forse avremmo potuto lottare per lo scudetto, ma è stato comunque un campionato positivo, perché ci siamo qualificati per la Champions. L'anno scorso putroppo abbiamo finito male”.