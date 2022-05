Napoli, Boniek su Zielinski: "Non lo riconosco più"

" Piotr Zielinski ? Non è lo stesso giocatore che ho conosciuto". Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il vicepresidente dell'Uefa Zbigniew Boniek ha parlato del trequartista del Napoli , che ha imparato a frequentare da vicino nella nazionale del suo paese ai tempi della presidente della federcalcio polacca.

Napoli, Boniek: "Zielinski Non è più lo stesso"

"Zibì" ha argomentato: "Non conosco esattamente le sue condizioni fisiche, certamente non credo siano al top e in quest'ultimo periodo si è visto". Nella fattispecie, l'ultima partita da titolare di Zielinski risale dallo scorso 10 aprile (2-3 del Napoli contro la Fiorentina). Dopodiché, 34' con la Roma, 23' nella "nefasta" trasferta di Empoli, panchina contro il Sassuolo, altri 23' contro il Torino e, infine, 18' nell'ultima col Genoa.

Napoli, Boniek su Zielinski: "Vedo Piotr in difficoltà fisica"

Boniek ha proseguito, stuzzicando su possibili motivazioni tattiche: "Può darsi non si trovi in campo, ma un centrocampista moderno deve saper tutto: spingere, recuperare palloni, creari, fare bene indistintamente la fase offensiva e quella difensiva. No, credo che le ragioni siano essenzialmente fisiche".