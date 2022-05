Il sindaco Manfredi: “Vogliamo stadio del Napoli attrattivo 7 giorni su 7”

C'è la volontà comune, da parte del Sindaco di Napoli e della società azzurra, di uno stadio che piaccia, che attiri i turisti e che non viva solo per la partita di calcio. Gaetano Manfredi ha parlato del Maradona a margine di Race for the Cure, che ha fatto tappa a piazza del Plebiscito, insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.