De Luca omaggia Insigne: “Ha dato tanto al Napoli e al calcio italiano”

L’omaggio di De Luca a Insigne

“Vorrei rivolgere un abbraccio a Lorenzo Insigne che ha dato tanto allo sport italiano, alla Nazionale oltre che al Napoli – ha affermato De Luca -. È un atleta importante del Sud che ha fatto cose magari non valorizzate a pieno ma davvero molto significative''.

Insigne, a La Spezia l'ultima con il Napoli: poi il Toronto

Dopo 15 anni trascorsi in maglia azzurra, è giunto il momento dei saluti per il capitano. Al Maradona, domenica scorsa contro il Genoa, Insigne ha già ringraziato i tifosi con un gol su rigore al 65’ e l’ultimo giro dello stadio. E ora si attende solo l’atto finale in casa Spezia, prima di dirigersi in Canada e cambiare casacca. E il Toronto attende questo momento già da gennaio, quando sui canali ufficiali aveva comunicato la firma dell'esterno della nazionale italiana per un contratto quadriennale che inizierà l'1 luglio 2022, aggiungendo: “Non vediamo l'ora che Lorenzo si unisca a noi quest'estate”.

È di Insigne il gol più bello dell’ultima stagione d’Europa League

Intanto oggi, il numero 24 del Napoli, ha lasciato in eredità al club azzurro un ultimo riconoscimento a livello europeo. È suo il gol più bello della stagione di Europa League appena conclusa, secondo i parametri Uefa, grazie alla rete segnata contro il Legia Varsavia lo scorso novembre al Maradona.

Insigne, la dedica ai tifosi del Napoli durante il concerto di Rocco Hunt

Inoltre, una decina di giorni fa, il capitano azzurro è stato ospite a sorpresa della tappa al PalaPartenope del tour del rapper salernitano Rocco Hunt. E, durante l’evento, Insigne è salito sul palco accolto dagli applausi dei tanti spettatori presenti. “Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli”, aveva annunciato davanti ai tifosi. Un messaggio poi replicato dal cantante: “La storia però non si cancella e quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno". Il rapper ha poi invitato il pubblico a rivolgere "un applauso per Lorenzo Insigne!”.