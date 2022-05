Aurelio De Laurentiis compie 73 anni: gli auguri del Napoli

Due giorni dopo la fine del campionato che ha segnato il ritorno in Champions League del Napoli , in casa azzurra è giornata di festa per il compleanno del presidente Aurelio De Laurentii s.

Napoli, il bilancio della stagione di De Laurentiis

Per il presidente del Napoli la stagione della squadra è stata positiva, come rimarcato attraverso una dichiarazione rilasciata pochi minuti dopo la conquista dello scudetto da parte del Milan, contestualmente ai complimenti rivolti alla società rossonera per la conquista del Tricolore. Sembra quindi già sfumata la delusione per l'uscita dal giro scudetto proprio nelle battute conclusive della stagione, sovrastata dalla soddisfazione per la conquista di un terzo posto che ha cancellato bruciante delusione della scorsa stagione, chiusa al 5° posto dopo il pareggio contro il Verona all'ultima giornata, che ha fatto sfumare in extremis la qualificazione alla Champions League a vantaggio della Juventus.